106 مرشحا محتملا لـ"النواب" أجروا الكشف الطبي في سوهاج

أكد مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بإجراء الكشف الطبي بالمحافظة، بلغ 106 مرشحا محتملا حتى يوم أمس.

وأشار المصدر، أنه تم البدء في توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب، وذلك خلال الفترة من الخميس الماضي 10 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر الجاري، بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020.

وتم توفير عدد من الأماكن لتيسير أعمال الكشف على المرشحين، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذه المديرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أنه تم تخصيص 5 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي النواب، وهي مستشفى سوهاج العام والمستشفى التعليمي ومستشفى طهطا ومستشفى البلينا والمجلس الطبي بالثقافة، ويتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة سوهاج.