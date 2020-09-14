خطوات تسجيل الكشف الطبي إلكترونيا لطلاب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا رفع وتكويد بيانات الطلاب في جميع الكليات المتبقية خلال الساعات القادمة بعد ورودها من مكتب التنسيق.

ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، خلال الفترة من 14 سبتمبر الحالي وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

ويقوم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي: http://www.medcheck.cu.edu.eg.

ويقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).

خطوات التقديم للكشف الطبي إلكترونيًا

- قم بالدخول عبر الموقع المخصص للكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة من هنـــــا.

- اضغط على تسجيل "البيانات/البحث" ثم أدخل الرقم الومي والرقم التأكيدي.

- أدخل البيانات الشخصية واستكمل الاستبيان الطبي.

- احتفظ بكود الطالب المكون من 14 رقم الخاص بك.

- أدخل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني للحصول على كود الدفع الخاص بخدمة فوري.

- قم بطباعة استمارة الكشف الطبي الخاصة بك.

- توجه إلى أي منفذ فوري لسداد المصروفات وقيمتها 20 جنيهًا لجميع الطلاب، و300 جنيه لكلية التمريض، و120 جنيهًا لكلية الدراسات العليا للتربية.

- توجه لإجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد على الاستمارة.