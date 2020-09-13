طلاب جامعة القاهرة الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيا للكشف الطبي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، وجار حاليًا رفع وتكويد بيانات الطلاب في جميع الكليات المتبقية خلال الساعات المقبلة بعد ورودها من مكتب التنسيق.

وأكد الدكتور محمد الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.

الخشت: تطوير إجراءات الكشف الطبي لتحقيق الدقة والحفاظ على سلامة الطلاب

ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، في الفترة من 14 سبتمبر الحالي وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

الطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم

ويقوم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي: http://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، إضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، و150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، و300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).