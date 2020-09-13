صور.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية لتقليل الاغتراب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معامل تنسيق الجامعة مستمرة في استقبال طلاب الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10% ) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه تم وضع إجراءات احترازية مشددة لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتقديم خدمة عالية الجودة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة بمعامل الجامعة طوال فترة التنسيق.

الخشت: إجراءات احترازية مشددة وخدمة عالية الجودة لأبنائنا الطلاب

جدير بالذكر أن معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث معدة ومجهزة على أكمل وجه، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

كشف السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث، أن موعد انطلاق المرحلة الثالثة التنسيق الثانوية العامة 2020، سيكون خلال 72 من موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الاولى و الثانية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، لافتا إلي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة بحد أقصى الأحد المقبل، وإتاحة التسجيل الرغبات لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة للوطن، أن عملية التسجيل تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدا أن التعامل معها سيكون في حدود النسب المسموح بها من قبل المجلس الأعلي للجامعات والقررة ب10% من إجمالي عدد طلاب المرحلتين.

التعليم العالي: التحويلات مرة واحدة فقط لكل طالب

وأكد عطا، أنه التحويلات ستكون مرة واحدة لكل طالب ، لافتا إلي أنه لاتوجد أي تحويلات ورقية من خلال مكتب التنسيق ، مناشدا الطلاب الاختيار الصحيح أثناء اجراء تحويلات تقليل الاغتراب و كذلك التحويلات ما بين الكليات المناظرة و الغير مناظرة، بالإضافة إلي المحافظة على الرقم السري وعدم افشاءه لأي شخص حفاظا على مستقبلهم.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، التسجيل لتقليل الإغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الأحد أن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.