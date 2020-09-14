"العامة للبترول": إنتاج 64.5 ألف برميل يوميا من الزيت الخام

قال المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، إن الشركة حققت رقماً قياسياً في إنتاجها من الزيت الخام بـ64.5 ألف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها، بواقع 32 مليون و558 ألف برميل زيت سنويًا، خلال العام المالي الماضي.

وأضاف، أنه تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية حوالى 6700 برميل يومياً من الزيت الخام، و21.4 مليون قدم مكعب غاز يومياً.