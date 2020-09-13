"البترول": نقل المنتجات البترولية للصعيد مباشرة عبر خط "السخنة-التبين"

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل على التوسع في خطوط نقل المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لافتًا إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تفقد خط العين السخنة- التبين الجديد.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنه سيجري نقل المنتجات البترولية للمرة الأولى مباشرة إلى الصعيد من خلال هذا الخط، لافتًا إلى أن نقل المنتجات البترولية من خلال خطوط الأنابيب أكثر أمانا من النقل بالناقلات، بسبب تقليل احتمالية الحوادث.

وتابع: "نتوسع تكنولوجيًا، أي أن الأنظمة التكنولوجية ترفع كفاءة الخطوط، وبالتالي نستطيع السيطرة على المنتجات البترولية وعمل مناورة والكشف بسرعة على أي تعديات قد تحدث".