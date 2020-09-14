مهندس سلامة الأشخاص بموقع عمارة الشربتلي: اهتممنا بالعمال وجودة الشغل

خوذته فوق رأسه وكمامته الطبية لا تفارق وجهه، يتنقل من مكان لآخر يتابع أعمال الحفر في مترو الأنفاق بشارع البرازيل الشهير بحي الزمالك الراقي، كان شاهدًا على يوم لاتزال تفاصيله عالقة في ذهنه، حين اشتدت حرارة ظهيرة يوم الـ26 من يوليو الماضي وتصدعت عمارة الشربتلي المجاورة لموقع العمل وخرج سكانها في فزع يهرعون إلى الشارع: "كان الشغل ماشي وفجأة حصل هبوط أرضي والعمارة اتصدعت ونبهنا السكان تنزل بسرعة"، يصف المهندس إسلام عادل مسؤول السلامة والصحة المهنية بموقع حفر المترو الملاصق لعمارة الشربتلي، مشهد يوم الإخلاء، في بداية حديثه لـ"الوطن".

بحكم عمله كمسؤول عن سلامة الأشخاص وتأمين المعدات في موقع العمل مع الشركة الفرنسية "فينسي" المسؤولة عن تنفيذ مترو الأنفاق، يتواجد المهندس الثلاثيني كل يوم بالمكان، تتمثل مهامه في توفير بيئة عمل آمنة: "السقالات لازم نتأكد من تأمينها كويس قبل ما يطلع عليها أي عامل، بخلاف مراعاة طرق الوقاية من كورونا أثناء الشغل"، بحسب وصف المهندس إسلام.

ورديتان على مدار اليوم تبدأ من الـ 7 صباحا، مقسمة بالتناوب بين العمال والمهندسين هي آلية العمل التي يسير بها الموقع، الأمر لم يتغير بعد واقعة تصدع عمارة الشربتلي بفعل أعمال الحفر، ظل مسؤولا عن السلامة المهنية أيضا لموقع العمل الخاص بترميم العمارة: "كنت مسؤولا عن متابعة السلامة المهنية وقت الترميم للعمارة برضه، شغلنا كان مستمر 24 ساعة عشان ننجز المشروع بسرعة"، مع مراعاة جودة العمل وليس فقط السرعة، بحسب تأكيد المهندس الشاب.

ملصقات مطبوع عليها إرشادات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم يومي مرتين في كل وردية عمل الشيفت، جزء من المهام التي تقع مسؤوليتها على إسلام، تضاعفت مع متابعة أعمال ترميم عمارة الشربتلي إلى جانب موقع الحفر، وبحسب وصفه: "الشغل كان بيتم بجودة عالية وبسرعة".