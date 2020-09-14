الزمالك يدرس الانسحاب من الدوري

كشف مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء ترفض خوض مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، المحدد لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدوري.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، أنه سيتم طلب تأجيل مباراة حرس الحدود، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

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