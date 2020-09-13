موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تنطلق مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تقام مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي على ستاد القاهرة الدولي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وبقيادة تحكيمية للحكم أمين عمر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة برصيد 52 نقطة، محتلا المركز الثاني، مع العلم أن الفريق سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع، برصيد 30 نقطة.

جدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك والإنتاج، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.