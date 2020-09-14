حلمها منحة لدراسة الطب ..أميرة تحدت إعاقتها وحصلت على 97% بالثانوية

شاءت الأقدار أن تصاب في حادث، تسبب في إعاقتها عن الحركة نتيجة كسر في فقرات العمود الفقري وقطع بالحبل الشوكي، لم تجد أمامها بداً سوى مواصلة رحلة كفاحها وإتمام المرحلة الثانوية، أصرت على تحقيق التفوق رغم مرضها، رافضة الحصول على دروس خصوصية، مراعاة لظروف أسرتها المادية الصعبة، وفي النهاية حصدت ثمار جهدها بالحصول على 97% في الثانوية العامة.

"أميرة عماد درويش" حاصلة على الثانوية العامة من مدرسة اللوزي الثانوية بنات بمحافظة دمياط، قالت لـ"الوطن": "قبل عامين ونصف العام، تعرضت لحادث سقوط من أعلى المنزل، وصرت طريحة الفراش لمدة عام كامل، لا أترك السرير بسبب قطع بالحبل الشوكي وكسر بأربع فقرات في العمود الفقري، وحينها اضطررت لتأجيل الدراسة لمدة عام، بعد احتجاز في المستشفى دام لثلاثة أشهر انتهى بإجماع الأطباء على عدم وجود علاج لحالتي، ولم يكن أمامي سوى التأقلم مع الوضع الجديد".

وأضافت: "نظرات الشفقة من أقاربي كانت تقتلني في مقابل تعليقات سخيفة من آخرين.. مفيش حد للأسف تعامل مع حالتي بالشكل الصحيح، ولم يكن أمامي سوى الاجتهاد والمثابرة، وتعلمت كثيرًا عن تأهيل الذات والحمد لله استطعت التأقلم وقضاء احتياجاتي الضرورية الملحة بنفسي دون مساعدة من أحد والفضل في ذلك يرجع لله ثم والدي ووالدتي".

وأوضحت أنها كانت تذاكر 17 ساعة متواصلة يوميًا وهي مستلقية على فراش المرض لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية طبية: "بابا وماما اعترضوا على طول فترة مذاكرتي خوفًا من إصابتي بجلطة من طول فترة الاستلقاء على ظهري، رجلي كانت بتورم وأصبت بقرح الفراش ..كتير بيعاملوني على أن حياتي انتهت بسبب مرضي وكل حلمي أن أحصل على منحة لدراسة الطب".

"صباح عبد الله العشري" والدة "أميرة" أكدت أنها ابنتها لا تستطيع حتى الجلوس على مقعد بسبب الحادث الذي تعرضت له: "كنت أتمني أنها تستطيع الجلوس على كرسي بعد الحادث" وأشارت إلى أن عزيمتها قوية وكل حلمها أن يستجيب المسئولون بالتدخل لعلاجها وحصولها على منحة للالتحاق بكلية الطب.