13 شرطا لتراخيص الحضانات: كاميرات داخلية وخارجية وممرات لا تعيق الحركة

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بـ"دور الحضانة" عددًا من الاشتراطات المهمة، أبرزها: تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل ما عدا أماكن دورة المياه ويجب أن يكون البلاط الداخلي للمحل من البلاط السيراميك أو العادي ويجب أن تكون هناك تهوية طبيعية وصناعية مناسبة للمساحة.

وإلى نص مسودة الاشتراطات:

1- يجب توافر الاشتراطات العامة للمحال العامة.

2- يجب أن تكون مساحة المكان كافية.

3- يجب مراعاة عوامل السلامة لعدم سقوط الديكورات على العملاء.

4- يجب أن تكون الأرضيات مستويه وبها أماكن مخصصة لاستقبال العملاء.

5- يجب أن تكون هناك تهوية طبيعية وصناعية مناسبة لمساحة المكان.

6 - يجب أن تكون هناك عوامل الإطفاء المناسبة التي يقرها الدفاع المدني.

7 - يجب توافر دورات مياه.

8- يجب وجود مصدر ماء صحي.

9- أن يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف أيا كان عدد العمال.

10- يجب تغطية أسلاك الكهرباء بالشكل المناسب وتأمينها مع مراعاة توزيع الأحمال على الأسلاك.

11- يجب أن يكون البلاط الداخلي من البلاط السيراميك أو العادي.

12- يجب تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل ما عدا أماكن دورة المياه.

13- يجب أن تكون الممرات واسعة ولا تعيق الحركة.