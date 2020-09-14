"الوطن" تنشر ضوابط "الموسيقيين" بعد قرار عودة الأفراح والحفلات

حصلت "الوطن"، على الضوابط التى وضعتها نقابة المهن الموسيقية بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح فى الأماكن المفتوحة، والذى أعلنه منذ قليل.

ووضعت النقابة عددا من البنود التى يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح القادمة، وهي أن نسبة الاشتغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.

وأكدت النقابة على إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية فى دورات المياه ومدخل القاعة.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكلفت اللجنة وزيري الصحة والسياحة، بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بالفنادق اعتبارا من 21/9/2020.

كان "مدبولي"، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.