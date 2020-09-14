"القباج" تفتتح معهد بحوث الصحة الإنجابية بعد تطويره في الإسكندرية

افتتحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، اليوم، بعد تطويره بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه، رافقها الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وعقب الافتتاح، عقدت "القباج" لقاء مع أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وقيادات العمل الاجتماعي بالمحافظة.

وقالت القباج، خلال اللقاء: "منذ عام ١٩٨٦ وهذا المكان ليس بغريب، له فضل علينا تعلمنا منه وعلمنا فيه"، مضيفة أنها تطرح القضية السكانية في قلب الجمعية السكانية لتنظيم الأسرة لآثارها السلبية على التنمية وحرمان المواطن المصري من الصحة والتعليم والسكن الكريم.

وأضافت أن برنامج "٢ كفاية" جرى إطلاقه بتوجيه من الرئيس، أثناء المؤتمر الوطني للشباب في يوليو ٢٠١٧ بالإسكندرية للحد من الزيادة السكانية، ويعمل بالشراكة مع ١٠٨ جمعيات أهلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن الوزارة ستحتفل قريبًا بافتتاح ٣١ عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات ٦٤ عيادة، تضم الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع ١١٤٠ مثقفة صحية، ٢٠٠٠ مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد بـ٦٠٠٠ مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة ٣٨٤ كادراً من الجمعيات الأهلية.

ولفتت القباج إلى أن البرنامج يستهدف مليونا و٢٠٠ ألف سيدة من سيدات تكافل وكرامة، يمثلن الأسر الفقيرة تنمويًا وليس ماديًا فقط وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، مضيفة أن الوزارة تقدم تدخلات تنموية متعددة لتلك الأسر، بالإضافة إلى برنامج ٢ كفاية يوجد برامج سكن كريم و"لا أمية" مع تكافل وحياة كريمة، وتستغل المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الأمية والتوعية، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة ولكنه للأسر غير المقتدرة.

يشار إلى أن برنامج ٢ كفاية نفذ حتى الآن ٤ ملايين زيارة منزلية، وأجرى ٤٠٠٠ ندوة مجتمعية شارك فيها ٥٠٠ ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من ٧٥ ألف سيدة، وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعمل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ١٤٣ قرية في المرحلة الأولى وستمتد إلى ٢٣٢ قرية، بالشراكة مع ٢٣ جمعية يضاف إليها قريبا ١٧جمعية ليصبح الإجمالي ٤٠ جمعية شريكة، تستثمر مليارات في القرى.

وقالت إن "حياة كريمة" تعمل على تركيب وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل وبناء أسقف، وإرسال قوافل طبية وصحة إنجابية وإجراء عمليات عيون، وقوافل طب بيطري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية في موضوعات عدة.

وشددت الوزيرة على أهمية الطفولة المبكرة، لأنها اللبنة الأولى لبناء إنسان، مضيفة أن السيد الرئيس وافق على تسهيل إقامة الحضانات مع تسهيلات في التراخيص.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد وسط ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أنهم رفقاء في التنمية وأنها دخلت هذا المجال رغبة في الخدمة المجتمعية وعمل الخير وإرساء رسالة عظيمة في حياتها.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية والتقدير للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، قائلة إنها تعرف مدى الجهد الذي يقومون به في العمل الميداني، وقالت لهن: "كلنا آمال عليكم، وأنتم في قلب المجتمع، وعليكم دور هام يجب أن تدعموه بجدارة، فالمجتمع يحتاج أن يثق فيمن يبلغه هذه الرسائل وكلما نجحنا في هذه الثقة نجحنا في تغيير الوعي".

وقالت إن الدكتور طلعت عبد القوي هو أمين عام للاتحاد العام للمؤسسات الأهلية وهو اتحاد شريك لوزارة التضامن ورقيب عليها وقدمت له التهنئة بمناسبة اختياره عضوا بلجنة مكافحة الفساد، وأنها ترحب بالعمل المشترك وأي مراجعة من كافة المؤسسات.

من جانبه، أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن اختيارها يمثل الشخص المناسب في المكان المناسب، لما تتمتع به من تواضع واحترام وقيادة لكافة الملفات الصعبة والشائكة، وإيمانها بالعمل الأهلي.

وأضاف عبد القوي أن المعهد مخصص لإقامة دورات تدريبية لقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتمكين المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية، ويضم قاعات تدريب ومطعما وأجهزة ومعدات خاصة بالتدريب ويقدم غرفا فندقية وإقامة كاملة لنحو ٧٠ فردا.

وناقش الحضور خلال اللقاء عدداً من القضايا من أهمها دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية ومكافحة وباء كورونا، وتصور مؤسسات المجتمع المدني للمرحلة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي.