"التضامن": تنفيذ 4 ملايين زيارة منزلية توعوية ضمن برنامج "2 كفاية"

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بعد تطويره بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه، يرافقها الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت وزيرة التضامن، إن برنامج "2 كفاية"، تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس أثناء المؤتمر الوطني للشباب في يوليو 2017 بالإسكندرية، بهدف الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه يعمل بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأضافت "القباج" أن الوزارة تحتفل قريبا بافتتاح 31 عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات 64 عيادة، نوفر فيهم الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع 1140 مثقفة صحية، و2000 مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد على 6000 مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة 384 كادراً من الجمعيات الأهلية.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج يستهدف مليونا و200 ألف سيدة من سيدات تكافل وكرامة، يمثلن الأسر فقيرة تنمويا وليس ماديا فقط وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، مضيفة أن الوزارة تقدم إليهم تدخلات تنموية متعددة؛ فبالإضافة إلى برنامج "2 كفاية" يوجد برامج "سكن كريم" و"لا أمية"، مع "تكافل" و"حياة كريمة"، وتستغل المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الأمية والتوعية، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة ليس دعوة للبطالة ولكنه للأسر غير المقتدرة.

يشار إلى أن برنامج "2 كفاية"، نفذ حتى الآن 4 ملايين زيارة منزلية، وأجرى 4000 ندوة مجتمعية شارك فيها 500 ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من 75 ألف سيدة.

وقالت "القباج"، إن وزارة التضامن تعمل من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على 143 قرية في المرحلة الأولى، وستمتد إلى 232 قرية، بالشراكة مع 23 جمعية يضاف إليهم قريبا 17جمعية ليصبح الإجمالي 40 جمعية شريكة، تستثمر مليارات في القرى، ومع توجيهات السيد الرئيس الدائمة بزيادة التطوير والخدمات المقدمة؛ ننمي روح التطوع؛ حيث نحتاج في الفترة المقبلة إلى جهد كبير لتحفيز الشباب المصري ليساهم في العمل العام، ويستعيد حب الوطن والرغبة في خدمة مصر، داعية المجتمع المدني لإعلاء شأن التطوع.

وقالت الوزيرة إن "حياة كريمة" تعمل على تركيب وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل وبناء أسقف، وإرسال قوافل طبية وصحة إنجابية وإجراء عمليات عيون، وقوافل طب بيطري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية في موضوعات عدة.

وشددت الوزيرة على أهمية الطفولة المبكرة، لأنها اللبنة الأولى لبناء إنسان، مضيفة أن السيد الرئيس وافق على تسهيل إقامة الحضانات مع تسهيلات في التراخيص.

وأعربت "القباج"، عن سعادتها بالتواجد وسط ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أنهم رفقاء في التنمية، وأنها دخلت هذا المجال رغبة في الخدمة المجتمعية وعمل الخير وإرساء رسالة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية والتقدير للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، قائلة إنها تعرف مدى الجهد الذي يقومون به في العمل الميداني، وقالت لهن: "كلنا آمال عليكن، وأنتن في قلب المجتمع، وعليكن دوراً هاماً يجب أن تدعمونه بجدارة، فالمجتمع يحتاج أن يثق فيمن يبلغه هذه الرسائل وكلما نجحنا في هذه الثقة كلما نجحنا في تغيير الوعي".

وقالت إن الدكتور طلعت عبدالقوي، هو أمين عام للاتحاد العام للمؤسسات الأهلية وهو اتحاد شريك لوزارة التضامن ورقيب عليها وقدمت له التهنئة بمناسبة اختياره عضوا بلجنة مكافحة الفساد، وأنها ترحب بالعمل المشترك وأي مراجعة من كافة المؤسسات.

من جانبه، أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن اختيارها يمثل الشخص المناسب في المكان المناسب، لما تتمتع به من تواضع واحترام وقيادة لكافة الملفات الصعبة والشائكة، وإيمانها بالعمل الأهلي.

وأضاف "عبدالقوي"، أن المعهد مخصص لإقامة دورات تدريبية لقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتمكين المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية، ويضم قاعات تدريب ومطعم وأجهزة ومعدات خاصة بالتدريب ويقدم غرف فندقية وإقامة كاملة لنحو 70 فردا.

وناقش الحضور خلال اللقاء عدداً من القضايا من أهمها دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية ومكافحة وباء كورونا، وتصور مؤسسات المجتمع المدني للمرحلة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي.