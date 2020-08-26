2 كفاية: تنفيذ 3 ملايين و700 ألف زيارة طرق أبواب على الفئات المستهدفة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي المشرف على مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إن اجمالي عدد زيارات طرق الأبواب على الفئات المستهدفة منذ بدء المشروع العام الماضي وصل إلى مايقرب من 3 ملايين و700 ألف زيارة.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن أكثر من نصف مليون سيدة تم تحويلهن على عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة للمشروع أو عيادات تنظيم الأسرة، بالمجان، مشيرًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابًا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65 عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.

وأوضح أن "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونًا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

يذكر أن مشروع "2 كفاية" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق استراتيجية الدولة للسكان من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية.