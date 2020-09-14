جهود مكثفة لإنهاء مشروعات الحماية من السيول بمدن البحر الأحمر

واصلت اللجان الفنية التابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، جولاتها للمرور على مشروعات المرحلة الثانية لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بعدد من مدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها قبل الشتاء.

وتسابق الإدارة العامة للمياه الجوفية الزمن، للانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتي تشمل إنشاء بحيرتين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة.

كما تشمل المرحلة الثانية بحيرة وادي سفاجا والبحيرة الصناعية، وكذلك إنشاء خمسة سدود بداية من الكيلو 23 طريق "قنا- سفاجا" وحتى الكيلو 22 طريق القصير، إلى جانب أعمال التدبيش للحاجز الواقع خلف البحيرة.

وفى مدينة القصير، جنوب المحافظة، تشمل أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بأودية النخيل - القصير -العنز – العمبجي، أعمال التدبيش بالحواجز الترابية خلف البحيرات، والقناة الصناعية المتقاطعة مع الطريق الداخلى بالمدينة.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بتفقد مخرات السيول والبرابخ بالمدن وإعداد تقرير شامل حول جاهزيتها وتطهيرها واستعدادها لمواجهة السيول.

وأشار المحافظ في تصريح صحفي لـ"الوطن" أن البحر الأحمر تمتلك عددًا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ، التي كان لها أثر كبير في تحويل مجرى السيول التي ضربت المحافظة منذ أيام بعيدا عن الطرق وحدود المدن، لافتًا إلى الاستفادة من التجربة التي مرت بها المحافظة عام ٢٠١٦.