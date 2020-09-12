صور.. رئيس مدينة مرسى علم يتفقد قرى جنوب البحر الأحمر

أجرى اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القرى بجنوب محافظة البحر الأحمر، كما التقى عدداً من المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمواطنين في كافة مدن وقرى المحافظة.

وقام رئيس مدينة مرسى علم بالمرور على الوحدة الصحية لقرية "برانيس"، وقرية "أبو غصون"، كما تفقد عدداً من محطات الكهرباء للاطمئنان على انتظام تشغيلها، والمرور على مخرات السيول والبرابخ، للاطمئنان على مدى جاهزيتها، كما تفقد "وحدات التوطين"، ومدى جاهزيتها استعدادا لتسليمها لمستحقيها.

وأكد "عدلي" أن زيارته للوحدات الصحية في قرى مرسى علم، جاءت بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالوحدات الصحية بالقرى والمدينة بالكامل، والتأكد من الالتزام بتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وأضاف أن مدينة مرسى علم أعدت خطة متكاملة لمجابهة جميع الأخطار، والتصدي لكافة الأزمات، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة كافة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.