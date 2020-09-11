انتشار مروري بطرق البحر الأحمر لتأمين الوافدين على المدينة

شهدت طرق البحر الأحمر انتشارًا مروريًا اليوم، لمتابعة الكثافة العالية للسيارات القادمة من محافظات مصر إلى الغردقة لقضاء إجازة الصيف بفنادق الغردقة.

وشهد طريق "القاهرة - الغردقة" كثافة مرورية عالية وتكدس عشرات السيارات على الكمين الشمالي لمدينة الغردقة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وتواجد شرطي مكثف، بناءً على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ونشرت إدارة المرور عددًا من الرادارات بطول الطريق بداية من المدخل الشمالي للمحافظة من مدينة الزعفرانة مرورًا برأس غارب وحتى مدينة الغردقة، للحد من سرعة السيارات حفاظًا على سلامة المواطنين تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر.

وكشف المحافظ، اللواء عمرو حنفي، أن مدينة الغردقة تشهد توافد المئات من المواطنين يوميًا على الفنادق من جميع محافظات مصر لقضاء إجازة الصيف بالفنادق، حيث وصلت نسبة الإشغالات إلى ٤٠% في بعض الفنادق، وأعلن عدد من الفنادق اكتمال العدد بنسبة الإشغالات المقررة بـ50% وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة الداخلية، طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها رئاسة الوزراء.