مدبولي يوافق على تعديل حدود محمية «وادى الجمال - حماطة» بالبحر الأحمر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تعديل على حدود محمية منطقة وادى الجمال - حماطة بمحافظة البحر الأحمر، المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 143 لسنة 2033 المشار إليه، لتكون إحداثياتها وفقًا للجدول والخريطة المرافقين لهذا القرار.

ونص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، داخل حدود المحمية الطبيعية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا