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محمود مسلم

عاجل.. رئيس الوزراء: "اللي هيقدم ورقة في مخالفة محدش هيقرب من بيته"

"مدبولي": فرصة حتى نهاية الشهر لتقديم الورق.. وشهرين لاستكماله

كتب:

محمد مجدي
02:11 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه طالما قدم المواطن ورق التصالح بمخالفات البناء الخاصة به، حتى لو ورقة واحدة، ومعها إيصال كهرباء أو أي ورق، مثل البطاقة الشخصية "هيكون موضوع مبناه مجمد، ومحدش هيقرب من المبنى بتاعه".

كان "مدبولي" قد أعلن عن فرصة لاستكمال الأوراق لمدة شهرين من تاريخ التقدم بها للجهات الإدارية المسؤولة.

وأضاف رئيس الوزراء، ردًا على تساؤلات رؤساء التحرير وكبار الكتّاب والإعلاميين خلال زيارته لمحافظة القليوبية اليوم، أن هناك فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم المواطن للورق الخاص به.

وشدد على أن المواطن حينما سيقنن أوضاع المبنى الخاص به؛ فإنه سيكسب مكسبًا هائلاً، مضيفًا: "بيتك محدش هيقدر يقربله، وقيمته هتضرب في 3 أو 4، وهيورث".

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