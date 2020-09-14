ننشر أسعار جميع أنواع سيارات MG الصينية في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "MG" الصينية، من أبرز الشركات التي تم عودتها للتصنيع منذ فترة قريبة، ويتم تصميم السيارات التي تنتجها الشركة في إنجلترا والصين.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "إم جى 5" وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وسعرها يبدأ من 215 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزاً لسعر 250 ألف جنيه.

2- "إم جى ZS"، وتأتي أيضاً في السوق المصرية بثلاث فئات وتبدأ بسعر 255 ألف جنيه وتصل أعلى فئة إلى سعر 288 ألف جنيه.

3- "إم جى 6".. وتأتي في السوق بأربع فئات مختلفة التجهيزات يبدأ سعرها من 275 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 310 آلاف جنيه.

4- "ام جى Rx5".. وتأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 370 ألف جنيه.