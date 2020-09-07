"برنامج المخلفات الصلبة": القانون ينظمه ويساهم في الاستفادة منه

أكد ياسر محجوب نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أنه جرى وضع لائحة تنفيذية لقانون إدارة المخلفات الصلبة، في ظل الوضع غير اللائق لبعض الشوارع، وضرورة إعادة تنظيمها.

وقال محجوب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، إنه تم عمل دراسات لكل القوانين المشابهة في الدول الاخرى، لعمل قانون ولائحة لائقة، وأن القانون سيقوم بتحسين منظومة النظافة وآليات جمع القمامة، وإعادة تدوير المخلفات ومعالجتها للاستفادة منها اقتصاديا.

وتابع، أن القانون جار العمل عليه، وإقراره من مجلس النواب، لاعتماده والعمل به وتنفيذه، وأنه مع بداية تنفيذ القانون، سيشعر المواطنين باختلاف تدريجي في منظومة النظافة في الشوارع، والتخلص الآمن للمخلفات غير الآمنة.

وأشار إلى أن الدولة تهتم بتنفيذ ذلك القانون، حفاظا على صحة المواطن المصري، وأن يكون هناك بنية تحتية لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.