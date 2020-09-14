صور.. مكتبة الإسكندرية تُكرّم أسرتي "المنسي" و"الشبراوي"

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أسرتي الشهيدين العقيد أركان حرب "أحمد المنسي" والرائد" أحمد الشبراوي" اليوم، لتكريمهما.

وخلال اللقاء، حرصت زوجتي الشهيدين، على إحضار أطفالهن، لمشاركتهن لحظة التكريم وتذكر بطولات الشهيدين، وأكد"الفقي" إن الشهداء غيروا وجه التاريخ المصري وستظل أسمائهم محفورة بأحرف من نور، وسيتذكر المصريون بطولاتهم.

وردًاعلى سؤال الحاضرين، أشاد "الفقي" بالعمل الدرامي "الاختيار" الذي يجسد قصة الشهيد المنسي وأبطال موقعة البرث، حيث كان واحدًا من بين ملايين المصريين الذين تابعوه وتأثروا به، متمنيًا أن يُكمل أبناء الشهداء مسيرة آباءهم، قائلاً: "أبناء الشهداء محل فخر طوال عمرهم".

ووجهت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على تذكر الشهداء وتكريم أسرهم، مشيدة بالدور التنويري الذي تقوم به المكتبة، وأضافت: "لأول مرة أزور المكتبة فهي صرح كبير ورائع وتعد مصدر فخر للمصريين".

كما توجهت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، بالشكر إلى المكتبة، مشيرة إلى أن جميع الشهداء هم أبطال مصر الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، تاركين وراءهم أسر تفخر بهم.

وقدم"الفقي" عضوية شرفية إلى أسر الشهيدين موجهًا لهما دعوة مفتوحة لزيارة المكتبة، وقام بإهدائهما درع المكتبة تكريمًا لهم، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم.