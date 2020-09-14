البحرين وإسرائيل تناقشان الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات البلدين

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المسئولين، اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، استعرضا خلاله ما تشهده المنطفة من طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

وتبادل الطرفان خلال الاتصال، التهاني، بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.