الخارجية الروسية تعلن إلغاء زيارة لافروف المقررة غدا إلى برلين

أعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى برلين، والتي كانت مقررة غدًا الثلاثاء، بسبب تغيير في جدول عمل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه تم الاتفاق قبل عام، على توقيت زيارة لافروف لبرلين ومشاركة هايكو ماس في الحفل الختامي للسنة العابرة للشراكات العلمية والتعليمية، كما تم تأكيدها خلال المفاوضات التي جرت في موسكو في 11 أغسطس الماضي.

وأضاف بيان الخارجية، "في 3 سبتمبر، أخطر الجانب الألماني موسكو بالتغييرات التي طرأت على جدول عمل وزير الخارجية الألماني، والتي تم بموجبها إلغاء مشاركته في الحفل، ولم يخصص سوى ساعة ونصف الساعة للمفاوضات الثنائية، وبذلك، فإن الغرض الأولي والرئيسي من رحلة لافروف إلى العاصمة الألمانية أصبح في غير موضعه".