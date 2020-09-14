"توأم روحي" يحقق 204 آلاف جنيه في يوم واحد و"الغسالة" يكتفي بـ 64 ألفا

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 204 آلاف و477 جنيهًا، أمس الأحد، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، والذي يقوم ببطولته هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 63 ألفًا و916 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، 2844 جنيها، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1007 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 557 جنيهات.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.