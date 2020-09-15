كشف مجاني لـ"الأسنان والنظر" بـ"معرض أهلا مدارس"

تجهز وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأول مرة هذا العام خدمات مجانية لزوار معرض أهلا مدارس، والذي سينطلق في 20 سبتمبر المقبل.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إنه لأول مرة سيتاح خدمات مجانية لزوار المعرض، حيث تم الاتفاق على توفير جناح خاص لـ"كشف الأسنان" مجانا للطلاب المصاحبين لذويهم داخل المعرض، ولن يدفع رب الأسرة أى مقابل، وسيحصل على تقرير طبي بحالة أسنان أبنائه.

وأشار حسام، أنه أيضا سيتم توفير جناح للكشف على العيون بشكل مجاني للطلاب، حيث يتم إجراء كشف نظر للتأكد من سلامة النظر وحالة احتياج الطالب لتركيب نظارة يتم إعداد تقرير طبي

التموين: بيع الزي المدرسي ومنتجات غذائية داخل أهلا مدارس

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض سيقام في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر لمدة أسبوع واحد من 20 لـ27 سبتمبر، على أن يستمر حتى 20 أكتوبر داخل فروع السلاسل المكتبية والمكتبات، قائلا: "اتفقنا أن يكون المعرض في مركز المؤتمرات لمدة أسبوع على أن تستمر نفس السلاسل والمكتبات التي ستشارك في المعرض، في تقديم العروض والخصومات بفروعها حتى 20 أكتوبر".

وأشار إلى أن أنه سيتم إقامة معارض متنقلة بالقاهرة الكبرى، لتوصيل السلع لأكبر قدر ممكن من المواطنين، فضلا عن تنظيم معارض فرعية لـ"أهلا مدارس" بعدد من المحافظات بمعرفة الغرف التجارية.

وعن نسبة التخفيضات هذا العام، أوضح أنه تم الاتفاق مع كافة العارضين على تقديم نسبة خصومات وتخفيضات تصل لـ 20%، موضحًا أن المستهلك سيجد داخل المعارض كل ما يحتاجه لأبنائه مع دخول المدارس، بدءًا من الزى المدرسي، والأدوات المكتبية وما تطلبه المدارس مثل السبلايز، ومنتجات غذائية، ومنتجات مدرسية، وكل ما يحتاجه.