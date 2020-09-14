"شعاع" تحقق في شكوى مواطنة حول الاستهلاك الزائد بفاتورة الكهرباء

استجابت شركة "شعاع" لقراءة عدادات الكهرباء، لشكوى مواطنة أرسلتها على أحد المواقع الالكترونية، حول وجود اختلاف كبير يبلغ أكثر من 2000 كيلو وات، بين قراءة الاستهلاك فى الفاتورة وقراءة العداد الفعلية.

وقال مصدر مسئول بشركة "شعاع"، أنه تم التحقيق في الشكوى وإرسال فريق لمعاينة العداد على الطبيعة، لمقارنته بالقراءة الموجودة في الفاتورة، ومحاسبة المسئول عن هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حق المواطنة.

وأكد المصدر أن الشركة هدفها الرئيس هو إرساء مبدأ العدل بين المواطن والدولة من خلال تطبيق أقصى معايير الانضباط فى قراءة الاستهلاك الفعلى للمواطنين دون زيادة أو نقصان.