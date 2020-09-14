البدري ضيف أمينا عاما للبيطريين

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الإثنين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدري ضيف لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد الخيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.