القرش: نسبة المشاركة في انتخابات "البيطريين" لم تحدث منذ سنوات كثيرة

قال الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 لم تحدث على مدار سنوات كثيرة، حيث شارك بها أكثر من 10 آلاف مُشارك، لاختيار من يمثلهم ويساعد فى تحقيق طموحاتهم، وتنمية مهنة الطب البيطرى، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التى وضعتها الدولة.

وأكد القرش، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للتنمية الزراعية، والثروة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، لاسيما وأن هذا الملف ليس فقط باقتصاد يمثل 40% من القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة، وحجم استثمارات تعادل 20% من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة، و25% من إجمالى الصادرات السعلية للعالم من المنظومة الزراعية، بل الطب البيطرى والمنظومة الزراعية، يمثل أمن قومى لمصر.