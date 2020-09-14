كواليس الساعات الأخيرة قبيل تشكيل هيئة البيطريين: خلافات وانقسامات

شهدت الساعات الأخيرة، قبيل عقد مجلس نقابة الأطباء البيطريين الجديد، اجتماعه الأول اليوم، بعد اجراء انتخابات مجلس النقابة منذ 26 أغسطس الماضي، لتشكيل هيئة مكتب النقابة، تربيطات عدة بين أعضاء مجلس النقابة، وتنافساً شرساً بين المجموعة القديمة، والأعضاء الجدد بالمجلس.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بالنقابة، أن هناك عدداً من الأعضاء الجدد الفائزين بمقعد مجلس النقابة العامة على مستوى قطاعات الجمهورية، يريدون ترشيح أنفسهم على مقاعد عضوية هيئة المكتب، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء، مؤكدين أن ذلك مخالف لقانون النقابة الذي ينص في مادته 22: "يعقد المجلس اجتماعا عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب هيئة المكتب ( وكيل النقابة – السكرتير العام - أمين الصندوق – السكرتير المساعد - أمين الصندوق المساعد) بطريق الاقتراع السري ويكون انتخاب وكيل النقابة العامة وسكرتيرها العام وأمين الصندوق بها من بين الأعضاء المنتخبين على مستوى الجمهورية".

البدري: القانون منع ترشح الفائزين بالقطاعات للأمانة العامة والوكالة وأمانة الصندوق

وقال الدكتور البدري ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، لـ"الوطن"، إن الخلاف الدائر بسبب رغبة بعض الأعضاء الجدد الفائزين على مقاعد النقابة على مستوى القطاعات، بالترشح على مناصب وكيل النقابة والسكرتير العام وأمين الصندوق، وهو أمر مخالف لقانون النقابة، وربما يجهل به البعض.

وأضاف ضيف، أنه سيرشح نفسه على منصب الأمين العام النقابة، مؤكداً أنه سيتلو في بداية الاجتماع، نص المادة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب حتى يكون الكل على اقتناع ويعرف الرأي القانوني في الترشح، مشيراً إلى أن هناك مجموعة يدعون إلى الترشيح على مقاعد هيئة المكتب، وأن يحصل على منصب فيها، على اعتبار أنه أعلى الأصوات في الانتخابات، موضحا أن ذلك أمر غير قانوني ولم يرد في نص قانون النقابة.

وأوضح ضيف أن الأمر لم يتم حسمه بالتربيطات بشكل نهائي لأن التصويت سيكون سريا، إلا أنها قائمة حتى قبيل عقد الاجتماع بلحظات، مشيرا إلى أن الدكتور السيد عبيد أخبره أنه سيترشح على منصب أمين صندوق النقابة، ومن المحتمل أن يرشح نفسه الدكتور محمد القرش والدكتورة شيرين زكي على عضوية هيئة المكتب أيضا.

وقال الدكتور عبد العزيز الجوهري، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، أنه سيرشح نفسه على منصب وكيل النقابة، لافتا إلى أنه سيتم التصويت والفرصة متاحة للجميع كل عضو له حرية اختيار عضو معين.

فيما أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إنه سيكون على مسافة واحدة من كافة المرشحين، لافتا إلى ان كل عضو له الحرية المطلقة في اختيار هيئة المكتب مؤكدا أن الاقتراع السري سيعفي الجميع من الحرج.