حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يثابر من أجل تحقيق أهدافه، ويثق في قدراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وقد يدفعك ذلك للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.