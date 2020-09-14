حظك اليوم الإثنين 14-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بلسان سليط يصيب دائماً كما يصيب السهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.