حظك اليوم الإثنين 14-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

أصحاب برج الدلو من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.