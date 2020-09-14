رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 14-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

أصحاب برج الدلو من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

 القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي