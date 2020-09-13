مصادر تنفي أكاذيب إعلام "الإخوان الإرهابية": لا نستهدف زيادة الضرائب

نفت مصادر خاصة، ما نسبته وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية بشأن استهداف الحكومة المصرية زيادة الضرائب على المصريين خلال السنوات المقبلة.

"الإعلام المُعادي" يقتطع جزءا من تصريحات وزير المالية لتزييف وتغيير معاناها

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّ هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مبينًا أنَّه تمّ التلاعب في تصريحات صادرة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، واقتطاع جزء منها لتزييف وتغيير معناها.

وحول ضم الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت المصادر، أنَّ "معيط" ذكر في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس، أنَّ وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، بمعنى زيادة معدلات التحصيل، والتوسع الأفقي عبر ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي غير المسجلة في قواعد البيانات الضريبية، وليس رفع الضرائب على المواطنين.

وشددت المصادر على أنَّ اتجاه الدولة المصرية الحالي هو تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الأقل، وتقليص الضرائب، وتبسيط النظام الضريبي، خصوصاً المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.