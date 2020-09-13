أديب عن إعلاميي الإخوان: ردوا عن سؤال "مين بيدفعلك" بأقذر الألفاظ

أبدى الإعلامي عمرو أديب في تدوينة جديدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصير "تويتر"، استغرابه من استخدام السباب فى الحوارات التي يديرها أعضاء جماعة الإخوان ومذيعو قناتي الشرق ومكملين.

استغرب من استخدام السباب فى اي حوار يديرونه معك . تسأل بشكل مباشر من يصرف على محطاتكم من اين الاموال فيردوا عليك باقذر الالفاظ ويحكون لك قصص من الف ليله وليله .بعد ٢٤ فشلوا جميعا فى الرد على السؤال او حتى الكذب او تلفيق اي اجابه على العموم نحن فى الانتظار مهما الوقت طال — Amr Adib (@Amradib) September 12, 2020

وأضاف "أديب" عبر التدوينة: "تسأل بشكل مباشر من يصرف على محطاتكم من أين الأموال، فيردوا عليك بأقذر الألفاظ ويحكون لك قصص من ألف ليلة وليلة، بعد 24 فشلوا جميعا فى الرد على السؤال او حتى الكذب أو تلفيق أي إجابة، على العموم نحن فى الانتظار مهما الوقت طال".