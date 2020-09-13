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أديب عن إعلاميي الإخوان: ردوا عن سؤال "مين بيدفعلك" بأقذر الألفاظ

كتب:

محمد متولي
04:55 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

أبدى الإعلامي عمرو أديب في تدوينة جديدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصير "تويتر"، استغرابه من استخدام السباب فى الحوارات التي يديرها أعضاء جماعة الإخوان ومذيعو قناتي الشرق ومكملين.

وأضاف "أديب" عبر التدوينة: "تسأل بشكل مباشر من يصرف على محطاتكم من أين الأموال، فيردوا عليك بأقذر الألفاظ ويحكون لك قصص من ألف ليلة وليلة، بعد 24 فشلوا جميعا فى الرد على السؤال او حتى الكذب أو تلفيق أي إجابة، على العموم نحن فى الانتظار مهما الوقت طال".   

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