"تحيا مصر": نستهدف تطوير 30 منزلا في 3 قرى بسوهاج قبل الشتاء

أكد محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، أنه سيجرى إنهاء المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروعات سوهاج تنفذ ضمن بروتوكول موقع في شهر يونيو 2019، لاستهداف 3 قرى من الأكثر فقرًا فيها، وتحديدًا في مركز طهطا، وعمل مشروعات التنمية المتكاملة، من وحدات صحية وبيطرية ومدارس ومراكز شباب وتدريب المعلمين وغيرها.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد": "نحن بصدد الانتهاء من تطوير مدرستين في مركز طهطا ليكونان جاهزين للعمل بكامل التجهيزات والأدوات في العام الدراسي المقبل، وسيحتويان على مسرح ومكتبة وغيرها".

وأردف أن المدارس في الـ3 قرى ستحتوي على ملاعب على أعلى مستوى ومعامل ومسارح، مواصلًا: "استهدفنا 30 منزلًا داخل هذه القرى لرفع كفاءتهم، لتوفير سكن كريم للأسر في فصل الشتاء".