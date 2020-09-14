تحيا مصر: انتهاء ثاني مراحل مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج قريبا

أعلن صندوق تحيا مصر أنّه من المزمع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، لقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، خلال أكتوبر المقبل، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان، الصحة، التعليم والتدريب، التكافل الاجتماعي، الخدمات الرياضية، والتمكين الاقتصادي)، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.

وأضاف أنّ مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين، وتجهيز المركز بالوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.

وعن مشروعات قرية السوالم، أشار عبدالفتاح، إلى أنّ المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية، من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنين، وتوفير الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية، وتنمية مهارات وأدوات المعلمين.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج، دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم، وبينها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، وتجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.

كما تشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة، وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030 متر و825.5 متر و2750 متر، والانتهاء من تركيب 664 وصلة منزلية.

وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالي قرية السوالم، جار حاليا هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، وتدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.

في ذات السياق، أوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ مشروعات المرحلة الثانية تتضمن أيضا أعمالا بقرية عرب بخواج في عدة مجالات بينها التعليم، بتطوير مدرسة عرب بخواج الإعدادية والتطوير الإنشائي لكامل مسطح المدرسة (مباني + تنسيق موقع)، وتوريد أثاث حديث، وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، فضلا عن تطوير مدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية.

وفي مجال الصحة يتم رفع الكفاءة الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، وتدبير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

أما قطاع الشباب والرياضة، فتشهد قرية عرب بخواج رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب وتوفير الملاعب الأجهزة الرياضية.

وعلى مستوى تحسين بيئة السكن للأسر المستحقة بالقرية، فجار هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، إضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.