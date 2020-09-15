 حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 لـ برج الميزان

يهتم برج الميزان بالجمال الخارجيّ فقط، إذ يتجاهل الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الكثيرون يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.