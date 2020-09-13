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حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في إسلوبه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك أن تصبر ولا تبتعد عن الأهل والأحباب لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

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