محافظ المنيا: إقبال كثيف على التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه استجاب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرفع العاتق عن كاهل المواطن، وتقديم أفضل الخدمات في ملف التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم السكنية وضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر فضائية " extra news"، أن الدولة خفضت قيمة التصالح في القرى ليصل سعر المتر بها لـ50 جنيهًا، موضحًا أنه في تنفيذ قانون التصالح الجديد هناك مراعاة للتباعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح محافظ المنيا، أن هناك إقبالا كثيفا ومنقطع النظير من قبل المواطنين على ملف التصالح بعد التخفيضات التي قدمتها الدولة للمواطن وتسهيلات في الأوراق الماضية خلال الفترة الماضية، والعملية تسير في سهولة ويسر.

وتابع: "الوعي وصل للمواطنين في القرى والنجوع بوجود مراكز تكنولوجية لاستقبال أوراقهم من أجل التصالح في مخالفات البناء"، موضحًا أن المحافظة تستقبل أي شكاوى من المواطنين لإزالة أي عقبات أمامهم.