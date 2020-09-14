محافظ المنيا يتابع تجهيزات المعهد الفني الصحي بسمالوط تمهيدا لافتتاحه

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المعهد الفني الصحي بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من اعمال والتجهيزات النهائية تمهيداً لافتتاحه لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للاستفادة من المباني الغير مستغلة حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد للمبني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتعظيم الاستفادة منه لاستيعاب الطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، محمد سيد رئيس المركز.

تفقد المحافظ، قاعات التدريس المجهزة، والفصول الدراسية والمطعم الداخلي بالمعهد، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية على ان يتم انهاء كافة التجهيزات اللازمة للمعهد لاستيعاب الطلاب من بداية العام الدراسي القادم وذلك تسهيلا على أبناء المحافظة لتخريج طلاب من المعهد للمساهمه في تقديم خدمات طبية لائقه داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان لتقديم كافة الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على توفير القوة البشرية من فني التمريض في كافة التخصصات لتعزيز منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.