محافظ المنيا: 50 جنيهاً سعر متر التصالح بالقرى والنجوع

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقرى والنجوع والتوابع إلى 50 جنيهاً للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، قبل قليل، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وجميع رؤساء القرى، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني والتفتيش الهندسي.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ تحليلاً لنتائج الحصر وبيانات المخالفات وأنواعها بنطاق المحافظة، بالاستعانة بالخريطة المعدة بمعرفة جهاز التعبئة العامة والاحصاء، ومنظومة المتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى دائماً للوقوف إلى جانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، مشدداً على المتابعة المستمرة والدقيقة وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.