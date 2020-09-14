محافظ المنيا يفتتح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، اليوم، رافقه حداد عبد التواب، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، ليبدأ المكتب في تقديم خدماته واستقبال المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، سلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، محمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المنيا على افتتاح المكتب الذي سيقدم كافة الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة، واكد المحافظ أن افتتاح المكتب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات.

وأشاد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبا وإنجازا للعمل مع وزارة الخارجية، كما وفرت المحافظة كافة التجهيزات والدعم للمكتب.

وأعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن مكتب تصديقات المنيا لن يكون مكتباً للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية، وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مقر المكتب الملحق، بأحد المباني المجاورة لمجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، واطمأن المحافظ على انتظام العمل، مؤكدا تقديم كافة أوجه سبل الدعم والمساندة للمكتب والذي سيخدم أهالي المحافظة.