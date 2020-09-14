محافظ البحر الأحمر يوافق على خفض سن القبول "رياض الأطفال" إلى 5 سنوات

وافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على خفض سن القبول بمرحلة رياض الاطفال "kg1" بالمدارس الرسمية للغات إلى خمس سنوات، تلبية لمطالب أولياء الأمور.

كان اللواء أشرف عمرو حنفي، تلقى عدة طلبات من أولياء الأمور لخفض سن القبول ليتمكن الأطفال من الإلتحاق بالمدارس الرسمية للغات، وكشف هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم فتح باب القبول للمدارس الرسمية فى شهر يونيو الماضى من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الإدارات التعليمية شكلت لجنة بالتنسيق مع المديرية لترتيب القبول بحسب الأكبر سنًا، مشيرا إلى الأقبال الكبير من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم بالمحافظة.