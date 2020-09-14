محافظ البحر الأحمر: مدّ ساعات العمل لاستقبال طلبات التصالح

صدّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على قبول طلبات التقنين بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، يوميا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بالإضافة لأيام العطلات الرسمية، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وقال "حنفي" في تصريح صحفي، اليوم، إن القرار جاء تيسيرًا على المواطنين واستجابة لشكواهم من التكدس والزحام، موضحًا أن 30 سبتمبر الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولن يكون هناك تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، والقانون سيُطبق على الجميع دون تمييز، وسيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإزالة كافة الحالات المخالفة، التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون.

كان محافظ البحر الأحمر أصدر قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.