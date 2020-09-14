الحكومة للمواطنين: أزمة كورونا مخلصتش

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة فيروس كورونا ما زالت موجودة وقائمة، وإن أي شخص يصله عكس هذا الانطباع فهو يضر نفسه والمحيطين به.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "الفيروس ما يزال موجودًا ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامة".

وتابع أن قرارات اليوم لا يجب أن تؤشر إلى أي شيء يدل على انتهاء الفيروس، لافتًا إلى أنها استهدفت فئة كانت الأكثر معاناة حتى الآن فيما يخص كورونا، وهم أصحاب الأفراح، مشيرًا إلى أنها عودة جزئية تنطبق فقط على قاعات الأفراح المكشوفة التي لا سقف أو غطاء لها، ومن ثم فإن وجود تجمع بشري فيها لا يزيد عن 300 شخص لا يمثل خطورة إذا ما التزموا بالإجراءات الاحترازية.

وأردف: "لو انتهت أزمة كورونا، لسمحنا بعمل القاعات المغلقة بالعمل وقاعات العزاء بالمساجد بالعمل، والفتح التدريجي لا يجب أن يتسلل معه إحساس خاطئ بأن الأمر انتهى".