رئيس جامعة سوهاج يفتتح منفذ بيع الكمامات للوقاية من "كورونا"

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، منفذ بيع منتجات الكمامات، وذلك بمركز اشغال الطالبات بالمقر القديم للجامعة، وبحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة صباح صابر مدير المركز.

وأكد "عزيز"، أن الجامعة تحرص على تفعيل دورها الحيوي والخدمي داخل المجتمع المدني، حيث تم انشاء المنفذ بالجامعة للمساهمة في توفير مخزون كافٍ من الكمامات للاستخدام اليومي لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك للمترددين من الخارج، وتوفيرها لهم بسعر التكلفة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص علي الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخدها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر، أن الكمامات التي يتم إنتاجها يتم اختبار جودتها وكفاءتها وتعقيمها قبل طرحها للبيع، مع مراعاة أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، مضيفة أن المركز يضم ماكينة لإنتاج الكمامات بثلاث طبقات ودعامة، و٦ ماكينات أخرى للخياطة ومقص كهرباء، بجانب الأدوات الخاصة بالتعقيم.

والجدير بالذكر، أن المنفذ يستقبل المواطنين من الخارج لمن يرغب في شراء الكمامات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الثانية ظهرًا.