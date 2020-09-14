بعد عودة صلاة الجنازة والأفراح.. 10 نصائح للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها تزامنا مع قرار الحكومة بعودة صلاة الجنازة ويجب الاهتمام بها والحرص علي القيام بها من قبل المواطنين.

وتابعت "العسال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أولها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر قدر الإمكان بين الشخص والآخر، وارتداء الكمامات وغسل اليدين بكحول بعد أي نشاط تم القيام به في صلاة الجنازة وعدم لمس الأسطح وعدم المصافحة والتقبيل، والبعد عن الأماكن المزدحمة في الجنازة، والالتزام بآداب السعال والعطس، والتزام كل شخص بسجادة الصلاة الخاصة به.

وأضافت "العسال"، أنه بالنسبة للأفراح المفتوحة يجب عدم المصافحة والتقبيل في المقام الأول والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والالتزام بدعوات عدد محدود، مشددة على ضرورة عدم التكدس في مكان واحد، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لأهميتها للوقاية من فيروس كورونا في أي مكان.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التعايش مع الفيروس أمر في غاية الأهمية وتعمل به الدول جميعاً، ومعظم الدول بدأت تفتح نشاطاتها مع التنبيه باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

الجدير بالذكر، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 101009 حالات من ضمنها 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.