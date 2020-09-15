محافظ بورسعيد يشكر متبرعين أقاما مدرسة بحي المناخ

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الاثنين، رجلي الأعمال ياسر حفيلة وسيد حفيلة، وذلك لتوجيه الشكر لهما عن مساهمتهما فى إقامة مدرسة عفت الهويدى بشارع الأمين بنطاق حى المناخ.

جاء ذلك بحضور دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ودكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء بتعليم بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان تقديره لرجال الأعمال على جهودهم ومشاركتهم الاجتماعية فى إقامة مدرسة عفت الهويدى بحى المناخ، بما يساهم فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن المدرسة مقامة على أحدث مستوى بشكل يتناسب مع خطط تطوير التعليم التى تتم بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، تساهم بشكل كبير فى تقديم الدعم لكافة المشروعات التى تتم فى مختلف المجالات، لافتا إلى أننا نثمن كافة الجهود التى يبذلها أبناء الوطن، لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية للبلاد.